「Luigi 路易奇洗衣公司」不洗衣服，而是賣料理。台北知名法式餐酒館「路易奇」近日進軍港都，隱身在大立百貨美食街，賣起平價法式料理，可以自己挑位置，大啖「鴨肝滷肉飯」、「鹹蛋黃剝皮辣椒義大利麵」，讓法餐更加親民，沒有距離，打造最強的「黃金角落」。
路易奇洗衣公司主廚武俊傑表示，這次與台北店走不同模式，褪去包裝、服務，將櫃位設在大立百貨美食街，透過半自助的方式讓饕客們，可以用CP值高的價格，享受高級法式餐點。
店內招牌料理「鹹蛋黃剝皮辣椒義大利麵」口味獨到，運用獨家製作的剁椒，耗時3天發酵而成，帶出不同層次的辣度；灑在上方的鹹蛋黃經火烤帶出香氣；而蝦油更是使用大量蝦殼低溫萃取，迷人風味十分精彩。
「鴨肝滷肉飯」則嚴選加拿大新鮮冷藏直送的厚實鴨肝，煎到外脆內軟，滷汁用紅酒代替米酒，添加蜂蜜帶出香甜氣味，上方還淋有自製的蘋果醋膏醬，配上Q彈而粒粒分明的台梗九號米，台式小吃與西方食材絕妙搭配，也是人氣料理之一。
(中時 )
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