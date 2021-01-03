台灣鎖國恐在經濟與政治層面遭受孤立？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對《紐約時報》說，除非出現一支證實新冠疫苗有效，否則台灣不會考慮鬆綁邊境。新加坡學者費雪指認為，「如果你對你的防疫系統沒有信心，你的邊境只會愈守愈緊。」對於台灣嚴守邊境可能導致的後果，指揮中心做出回應了。

對於邊境管制措施，新加坡國立大學教授費雪（Dale Fisher）表示，新加坡採取更為「靈活」措施，「我們認為就算旅客攜帶病毒入境，仍然有很大的機會不會讓疫情散播」，「如果你對你的防疫系統沒有信心，你的邊境只會愈守愈緊。」新加坡近期對台灣旅客入境解禁，但台灣未以對等措施回應。

《紐約時報》指出，台灣真正的挑戰在於，如果疫苗無法給予持久免疫力，全世界還需要和新冠病毒共存更長一段時間，「台灣人還能忍受另一個與世界隔絕的一年嗎？甚至是另外5年？」

關於紐時的說法，指揮中心發言人莊人祥做出回應。根據UDN報導，莊人祥表示，雖然已有國家開始接種疫苗，但仍未縮短檢疫，對於疫苗的成效，仍須要一點時間觀察，目前我們也在觀察各國措施和世衛的最新指引，未來都可能將之納入。

(中時新聞網)