大陸女星黃奕在2002年演出《還珠格格》第二部的「小燕子」一角走紅，黃奕把古靈精怪的小燕子，詮釋得活靈活現，也讓她被封為「趙薇的接班人」，而43歲的黃奕還是著名的美魔女一枚，黃奕近日就被陸網直擊現身街頭，她綁包子頭、戴耳罩，模樣就像少女一樣青春。

黃奕近日被陸網捕獲現身上海街頭，她看起來像是在進行拍攝工作，照片中的黃奕頂綁包子頭、戴白色耳罩，身穿粉色大衣與白色寬褲，整體穿搭清新、有型，而黃奕不只膚質白皙，一張巴掌臉更是小到驚人，也讓黃奕舉手投足狂噴少女感。

保養有術的黃奕，五官俏麗、巴掌臉更是小到驚人，讓她舉手投足狂噴少女感。（圖／取材自新浪娛樂）

野生黃奕照曝光後，引發網狂讚：「哇 好可愛好溫柔」、「好有氣質」、「這一身少女感，太美啦，仙女下凡」、「黃奕姐姐真的很美啊！超級有那種電影的質感，笑容真的很可愛」、「路人鏡頭下的黃奕真的好看耶」。

黃奕近日被陸網捕獲現身上海街頭，她看起來像是在進行拍攝工作。（圖／取材自新浪娛樂）

黃奕美照引發網熱烈討論，其實有2段婚姻的她，感情狀態一直都是外界關注焦點，她與前夫黃毅清互控家暴、上演爭女兒大戰，還屢次登上新聞版面，而黃奕過去也曾感性提到，婚姻不只讓她演藝事業受影響，甚至還遭酸民攻擊，字裡行間滿是無奈。

(中時新聞網)