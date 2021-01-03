人心實在難防，一位女網友日前在論壇《Dcard》發文，她表示去年找了熟人合租3房的家庭式，其中一位室友因房門無法上鎖，曾要求安裝監視器遭原PO拒絕。沒想到，原PO卻發現室友仍偷裝監視器，甚至鏡頭可清楚錄到她的房門口，讓她崩潰的說：「我不知道我被監視多久了，真的很可怕。」據悉，女網友目前已赴警局報案。

一位女網友2日在論壇《Dcard》心情板發文，她表示，去年8月間，在學校附近租了一間3房的家庭式住宅，找到幾位熟識的朋友合租，入住時朋友皆同意原PO會帶男友回家一事，原PO也承諾男友只待在她的房內，男友更不會在她不在家時出現在住處。

原PO控訴，她的室友同意入住條件卻一直找碴，先是要她和室友的朋友交換住處，再來則是在房東面前，誣指原PO生活習慣很差，還有一次原PO在房間安靜準備考試，室友卻跳針的質疑她為什麼要甩門嚇人等，雙方意見不同起爭執的事層出不窮。

此外，其中一位室友的房門無法上鎖，入住期間曾要求要安裝監視器，原PO為保護個人隱私而拒絕，當時雙方講好不安裝。然而，1日時，原PO返家發現室友房門沒關好，走近一看卻發現門口處的紙袋透出藍光，仔細一看才發現是監視器。

原PO瞬間嚇得直發抖，因為該鏡頭擺放的角度，可以完整錄下大門至她房門口的範圍；原PO直說，無人在家時，她經常只穿著內褲和小可愛四處走，她說：「我真的覺得很可怕，腦袋一片混亂。」

事後原PO向室友對質，室友卻回應，是家長堅持要裝，更說是認為有人動她的房間，為了防小偷才裝設的監視器。據悉，原PO目前已前往警局報案，全案仍待進一步釐清。

文發出後，不少網友在留言區寫下回應，「報警吧！真的很可怕，誰知道他會拿影片幹嘛！」、「反正就是你們不適合住一起，就搬走吧」、「支持報警提告，不花什麼時間的」、「有夠變態！被抓包還嘴硬不承認」。

(中時新聞網)