擁有天使臉蛋與E罩杯火辣身材的「雞排妹」鄭家純，近來在事業上做新嘗試，不但開創個人成人用品品牌，也跨足網路影視領域，擔任YouTube節目《深夜保健室》主持人，話題尺度不設限，最新一集節目更殺去找台灣首位泌尿科女醫生張美玉，現場試用測試骨盆腔鬆弛度的儀器，被電到尖叫直呼拿來電陰道「太荒唐」。

雞排妹主持的《深夜保健室》節目出外景，拔營到高雄小港尋找台灣本土第一位泌尿科女醫師張美玉，節目組更隆重上字幕介紹張醫師是「江湖人稱泌尿女王」，張醫師也表示，其實泌尿科過去常被認為專看性病，甚至只看男性問題，因此常有病人羞於就診，但其實女性有解尿、漏尿、骨盆底脫垂甚至腎臟問題，都是泌尿科的專業範圍。

其中，關於女性使用的情趣用品，張美玉醫師也鼓勵使用，表示情趣用品不僅能增加閨房情趣，也有用品能用來訓練骨盆底的肌肉，例如聰明球，張醫師提到很多女性產後咳嗽、打噴嚏、重訓硬舉會漏尿，就是骨盆腔鬆弛，而這需要使用儀器來判定，於是安排主持人雞排妹親身體驗。

張美玉醫師表示，這是多年來女性都有的問題，早在20年前已有儀器來專門測試，就是陰道壓力計，模樣如小型按摩棒，連接著壓力儀，會將之放入陰道內請病患收縮肌肉，就能測得肌肉的力道，張美玉醫師還抱怨這個早年的按摩棒外型陽春，一點都激不起「性致」。

但張醫師透露，這款陰道壓力計仍有不少病患不會用，因此又有一款機器是使用「電刺激」，靠著放電被動刺激肌肉，得到反饋數值，張醫師讓雞排妹手握施電端測試，讓她緊張得變成八字眉還語無倫次，果真下一秒被電到尖叫，驚呼：「這拿去電陰道也太荒唐了吧！」，張醫師笑稱是為了讓她有明顯的體驗，才故意開大電流的。

專訪台灣首位泌尿科女醫師 自爆超愛用情趣用品、和尚固定找她脫褲升旗！【深夜保健室 EP 64】

(中時新聞網)