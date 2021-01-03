王振諾於2021年的第一天推出新單曲。（這方娛樂提供）

新人王振諾於2021年的第一天推出單曲 〈該拿你怎麼辦〉 ，在家中排行老么的他，由於父親喜愛聽京劇，母親愛聽西洋情歌，在中西音樂環境薰陶下造就他從小對於音樂與表演的喜愛，最崇拜的歌手是R＆B教父陶喆，王振諾說：「陶喆是我音樂的啟蒙老師，小時後母親每天都會在車上放〈普通朋友〉給我聽，讓我驚訝原來音樂也可以用這種方式呈現，到頭來他的每一首歌曲我都會唱，很希望在未來，有機會可以親眼見到他。」

王振諾曾在軒尼詩選秀大賽獲得冠軍的殊榮，並赴大陸參加新歌聲第二季比賽，幸運成為那英戰隊一員，回憶起當時參賽過程，王振諾表示：「當時一下飛機後行李還沒放好，就直接被工作人員帶到錄音室裡錄唱了快30首歌曲，壓力真的很大，但過程是充實開心的，因為可以有機會站在台上唱歌給大家聽。」提到在與隊上導師那英相處的感覺時，王振諾說：「一見到那英老師時，我整個人緊張到手汗狂流，不過那英老師人私下與螢幕上是沒有差異的，很直率、爽朗對待每一位參賽者都很有耐心。」

喜歡在網路上分享音樂及生活大小事的他，在推出單曲前早已在網路累積不少死忠粉絲，身形高挑且長相帥氣的他私下還被粉絲冠上被窩情人的封號，甚至收到粉絲私訊邀滾床，起初王振諾還搞不太懂這綽號的由來，後來經由解釋才得知原來他每次對粉絲的各式要求皆來者不拒，暖心的舉動讓粉絲想與他在這冬季裡，一起窩在被子裡。

喜愛與人直接相處的王振諾，曾遭遇瘋狂粉絲埋伏在健身房堵人情況，甚至收到私訊表明自己已有孕在身，要他出來負責，讓他十分無奈，一直到該名粉絲後續尾隨跟蹤到住家樓下等他，趁他出門時襲擊緊抱，他才發現事情嚴重性立刻請經紀公司處理。

(中時 )