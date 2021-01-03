台南市政府勞工局結合各職業工會成立的「做工行善團」，元旦連假期間不休息，到七股區替弱勢家庭整修房屋，迄今已經完成132戶。（台南市政府勞工局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府勞工局推動弱勢職災勞工房屋修繕計畫邁入第8年，結合各職業工會，犧牲假期時間，替弱勢民眾修繕房屋，元旦連假也不休息，3日前進七股區，替弱勢職災勞工李姓婦人重新粉刷房屋，總計已經完成132戶，且組成的「做工行善團」服務範圍已經拓及到外縣市，相當不簡單。

七股區李姓婦人的丈夫早已過世，全家仰賴李婦從事清潔工作的微薄工資維生，41歲中度身障的兒子生活無法自理，生活起居由照服員照料，38歲輕度身障的女兒無法工作，李婦去年12月間下班時發生車禍，腳部骨折，迄今仍得靠著拐杖行動，生活陷入困境。

李婦一家居住在老舊的三合院，屋頂石棉瓦早已破損漏水，電線老舊需要換新，從去年12月開始，「做工行善團」開始進駐施作，先由泥水志工更換屋瓦，電氣志工配置電線並更換燈具，木工志工進行天花板輕鋼架施工，南市油漆工程志工則在3日進行油漆粉刷，整修美化後的房屋象徵新年新氣象，希望新環境帶來新希望。

勞工局個管員也協助李婦申請勞保職災給付，並連結資源發放愛心物資持續關懷，勞工局長王鑫基表示，做工行善團志工們非常熱心，犧牲奉獻精神令人感佩，接下來還有鹽水區、高雄市路竹區的服務案，志工持續奉獻，讓弱勢朋友感受社會溫暖。

(中時 )