行政院長蘇貞昌明天要去海關視察美豬進口的查驗作業，雖然政府保證會先查廠再進口，並要求進口美豬要逐批檢驗，但國民黨立委陳以信質疑，現行制度仍有重大缺口。雖然新廠的牛豬不查進不來，但從舊廠進口的萊豬與牛豬內臟怎麼辦？當年開放美牛時政府曾到美國查廠，不過當時只查牛未查豬，尤其更未查過他們牛豬內臟如何處理？

陳以信認為，現在就算是開放舊廠進口，除了30月齡以上美牛以外，萊豬與牛豬內臟部分，在赴美查廠之前都不應該開放進口，所以明天蘇到海關視察時，應該明確表明此一立場，才真是堅守政府「不查廠不進口」的公開承諾。就看明天蘇怎麼說？

陳以信指出，他先前在外委會質詢時，就明確要求駐美代表處應辦好赴美查廠事宜。並且要求美處應確實掌握目前進口廠商，是否有員工確診新冠肺炎？如果有的話，該廠依法必須關閉，產品必須銷毀，更不能讓可能受感染肉品進口台灣。

不過當時外交部答應會要求美處去查，陳以信卻發現，現在兩個禮拜已經過去，外交部連個消息都沒有。陳以信表示，請外交部與美處上緊發條，加緊速度蒐集相關資訊，做好為國人食品安全把關的重要工作。

(中時 )