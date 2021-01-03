由台視、三立共同出品的運動實境節目《全明星運動會》，集結明星選手胡宇威、姚元浩、李玖哲、陳漢典、夏和熙、邱宇辰、孫其君、張庭瑚等20位藝人同場競技，並邀請國手錢薇娟、江宏傑分別擔任紅、藍兩隊的榮譽領隊，以及資深體育主播徐展元、蔡尚樺擔任賽事播報員，為期120天的賽事，歷經50場比賽，3日在小巨蛋盛大舉辦「全明星運動會 巨蛋旗艦演唱會」，票房相當亮眼，成本千萬，已順利賣出9成票房約1700萬。

藍隊隊長胡宇威先前因自主練習受傷無法上場，但當天仍以隊長兼副教練身分坐著輪椅現身，希望帶領藍隊拿下勝利，「現在還沒照X光，已經快第4個禮拜了，我相信骨頭裂縫有補回來，覺得蠻開心的，人生有高跟低，我從這個角度來看，視角更清楚，讓我更有體悟。」他現在走路雖不痛，但無奈練了3個月的肌肉已經萎縮，「很難過，難過的是腳跟手特別癢，不是沒洗澡的問題，想要跟大家一起奮鬥」。

藍隊隊長胡宇威（左）帶傷現身，紅隊隊長姚元浩喊話拚冠軍。（盧禕祺攝）

而紅隊領隊江宏傑對於前進小巨蛋感到非常興奮，也表示運動員最嚮往的就是大家能來看比賽，這會激發選手的腎上腺素，想更努力表現，他表示愛妻福原愛已回日本工作，無法到現場加油，「她說盡力就好，不要給自己太大壓力，我會幫隊員分擔心情一起拚」。紅隊隊員李玖哲提及早上才跟愛妻相馬茜通過電話，她特別在電話中為他加油打氣，「她說加油，萬一輸了呢？我還是會愛你」，相當甜蜜。

(中時 )