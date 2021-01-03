澎恰恰僅剩500元破產 交代後續託付許效舜

澎恰恰（澎哥）去年8月召開記者會宣布破產，負債2.4億，公開向債主們喊話會努力賺錢還債，好友吳宗憲（憲哥）得知後力邀他加入電商直銷行列，3日記者會上，吳宗憲相當有信心地喊出「3年賺2億」，更表示依照澎哥的人脈，甚至可以2年就達成，讓澎恰恰相當感激地說「有憲哥打包票，我就在你下面好好跟著做」。

吳宗憲一出場就說澎恰恰在演藝圈人緣很好，從來沒有跟誰結怨，「我們眼中的他，是個接地氣的民間藝術家，全國最高知名度的演出者」，只是不熟悉應對媒體，沒有好的智囊團幫忙，導致新聞觀感不佳。憲哥也當場脫下身上的紅色厚外套，親自給澎哥穿上，「以好友的立場，希望是雪中送炭，而不是錦上添花」，令澎哥心裡注入了一股暖流，高喊「謝謝憲哥主動召見」。

談到還債進度，澎哥說手上3個節目，至今大概只減少100萬了，對他來說速度太慢，「因為我們是社會知名人士，大家比較不會諒解」，至於債主是否有規定每個月要還多少？澎恰恰表示不太方便透露，但他說「除了主持收入，我還要再積極找錢，我加入憲哥做這個，正常的錄影工作也能同時進行，所以很感動，總算有一個看得見的時間點」，並澄清大家不要誤會是憲哥要拿錢給他，「沒有！我是要靠自己，面對債務問題，要自己去面對」。

而被問到澎嫂是否支持時，澎恰恰則表示「她對這方面不太了解，男人就是要負起責任，目前的規劃就是要去開闢財源，讓自己有更多事情可以做」，加上他也已經64歲，不能讓自己的生命一直這樣下去，「不能說我錢還完，然後人也沒了，所以應該要更有戰鬥力」，且兒子聽到憲哥的邀請後，也鼓勵他加入。提及之前去參加網路節目，澎恰恰說「是為了解年輕人口味，沒酬勞也必須去，讓年輕人認識我這個老頭，讓自己好好再發光發熱一次」。

下個月就是農曆新年了，澎恰恰說通常都不太過年，因為每年除夕夜過完就是去秀場工作，也坦言今年沒接到任何尾牙跟春酒的主持邀約，「沒工作的過年不像過年」，但也不會特別到哪裡旅遊，會在家裡好好沉澱，憲哥便回「就好好推動我們產品」。

(中時 )