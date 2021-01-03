疫情肆虐全球，蔡英文總統今天表示，過去這段時間，臺灣製造業迎來接單大爆發。臺灣製造受到國際的肯定。新的一年，我們不僅要守住疫情，也要持續發揮臺灣產業的優勢，提升國際競爭力。她呼籲業界將心聲反映給政府，有好的點子提供給政府，讓政府施政可以更周全，一起克服更多挑戰。

蔡英文總統今天下午出席青商會中華民國總會新任總會長暨理監事宣誓就職典禮表示，有大家的配合和支持，我們守住了疫情，在經濟上也有好表現。

她還記得去年8月，三倍券剛上路一個多月，她趁著青商會人員到總統府拜訪，特別拜託大家一起來振興經濟。後來，花三倍券變成臺灣的「全民運動」。上個月，許多賣場和業者還推出 「晚鳥優惠」，就是要在三倍券年底到期之前，搶最後一波的商機。

蔡英文指出，有三倍券的助攻，在過去半年來，臺灣的內需經濟，從疫情的影響中恢復動能，大家都有目共睹。像是零售業和餐飲業的營業額，在去年的7到11月，都創下歷年同月新高。

在全球經濟衰退之下，臺灣經濟逆勢成長。元旦連假前，台股封關也創新高，全年漲幅達到22.8％。截至去年11月的統計，外銷訂單是連續9個月正成長。

蔡英文提到，過去這段時間，臺灣製造業迎來接單大爆發。除了電子業的接單是雙位數成長，金屬、機械等傳統產業的接單也逐步回溫，增幅也普遍擴大。這些都代表了「臺灣製造」、「臺灣品牌」，實實在在受到國際的肯定。

新的一年，她說，我們不僅要守住疫情，也要持續發揮臺灣產業的優勢，提升國際競爭力。新的一年，她期待能夠持續借重青商會夥伴的影響力，請他們多多幫忙，聽見業界的心聲反映給政府，有好的點子提供給政府，讓政府的施政可以更周全，政府和民間一起克服更多挑戰。

(中時 )