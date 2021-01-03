年關將近，依照慣例，一般公司企業都會舉辦年終尾牙犒賞員工一年來的辛勞。但行政院秘書長李孟諺今日表示，依照行政院長蘇貞昌指示，行政院年終餐會將停辦。

李孟諺指出，近來各國又爆發新一波武漢肺炎疫情，台灣也於去年底又出現本土病例，蘇揆於上個月指示，政院各部門應避免無法戴口罩的大型群聚活動，因此決定停辦政院年終餐會。但各辦公室基於慰勞員工一整年的辛勞，仍可各自辦理小規模聚餐。

(中時 )