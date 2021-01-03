疫情又來 行政院宣布停辦年終餐會 18:082021/01/03 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院秘書長李孟諺(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 年關將近，依照慣例，一般公司企業都會舉辦年終尾牙犒賞員工一年來的辛勞。但行政院秘書長李孟諺今日表示，依照行政院長蘇貞昌指示，行政院年終餐會將停辦。 李孟諺指出，近來各國又爆發新一波武漢肺炎疫情，台灣也於去年底又出現本土病例，蘇揆於上個月指示，政院各部門應避免無法戴口罩的大型群聚活動，因此決定停辦政院年終餐會。但各辦公室基於慰勞員工一整年的辛勞，仍可各自辦理小規模聚餐。 2020年買進高達131次 李嘉誠父子增持 難挽長實股價 政院宣布自治條例無效 萊劑「零檢出」陷執法窘境 (中時 ) #停辦 #年終 #餐會 #辛勞 #李孟諺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 盤點2020疫情下的產業贏家和輸家 04:102021/01/03 全球財經 熬過疫情 C3.ai創辦人希伯再寫傳奇 04:102021/01/03 專題周報 宜蘭綠舞年菜外帶預購開跑 04:102021/01/03 產業．科技 五角大廈無限期推延F-35全量生產 恐延宕至2021年中之後 00:452021/01/03 軍事 疫情衝擊女性就業 04:102021/01/03 專題周報 無懼疫情影響 馬祖南竿航空站載客數創新高 12:502021/01/03 生活 進口商抵制 最慢2月就沒美國豬 04:102021/01/03 焦點要聞 社論／比疫情還失控的陳時中 04:102021/01/03 時論廣場 陸統計局前副局長：特別國債2021年應該不會再發 16:392021/01/03 財經 年節圍爐 飯店外帶年菜輕鬆搞定 04:102021/01/03 產業．科技 美12月非農就業 恐再創新低 04:102021/01/03 專題周報 政治熱門新聞 健保漲價蔡總統卻問記者一句話 陳揮文氣死：妳怎麼笑得出來？ - 政治 2021兩岸會變怎樣 易學家給出答案尹乃菁大驚 - 政治 萊豬侵台第一天 她脫口一句秒惹怒豬肉販 - 政治 美國商務部宣布一件事 網驚：萊豬真的白進了 - 政治 萊豬侵台第一天 彰化80年焢肉飯老闆說出庶民真心話 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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