資金行情發酵，包括台股在內的全球主要股市，大盤指數一再創新高，2021年要再有表現，全靠類股輪動，台新銀行認為，金牛年投資應掌握二大策略「持債增股、雙軸並進」，瑞銀財富管理亦說明，儘管實質利率在2020年創了新低記錄，債券商品在2021仍有不同的投資法。

股市創新高的結果，是績優股股價愈墊愈高，投資散戶實在難以入手，銀行財富管理部門主管指出，2021年上半年將有一波”繁榮財”，所有總經數據將呈現亮麗的高成長，就因為2020年上半年的低基期，在樂觀氛圍下，將帶動股價後續仍有上漲動能，散戶若想參與股市就應選定標的，適時出手。

星展銀行財富管理分析，在2021年的復甦一年，全球年增率將回升至5.1％，風險偏好可望持續改善，預期廣泛性上漲的情況將有利亞股表現。價值型和周期性產業的輪動在第一季應該有利東協市場，亞洲科技業仍是值得關注的產業。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩則認為，金融市場將有機會提前反應，建議投資人應採『持債增股』策略，即在既有固收部位下適當增持股性商品，以獲取景氣復甦帶來股市上漲果實。

(工商 )