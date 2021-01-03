對於中國表態有意加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，日本首相菅義偉日前表示，CPTPP的規則要求成員國必須具有很高水準的市場開放，以中國目前的政治和經濟體制，恐怕難以參與。

日媒3日報導，菅義偉於2020年12月18日接受政治評論家櫻井良子專訪提及CPTPP時表示，日本將對中國加入CPTPP持慎重態度，未經所有成員國同意是不可能加入的，尤其2021年主席國是日本。菅義偉指出，日本在美國退出後，主導11個成員國參加的CPTPP，其認為日本有一定的影響力。

中國國家主席習近平於2020年11月在亞太經合組織(APEC)非正式會議中表示，亞太地區要繼續領風氣之先，堅決維護和平穩定，堅定捍衛多邊主義，堅持建構開放型世界經濟。習近平指出，中方歡迎「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)完成簽署，也將積極考慮加入CPTPP。

(工商 )