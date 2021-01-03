稽查結果顯示，目前並無違規業者。（衛生局提供／李宜杰台南傳真）

萊豬於今年元旦起開放擴大進口，為讓消費者清楚辨識豬原料原產地，並保障肉品安全，南市府衛生局元旦起連3天派員至傳統市場、大賣場、便利商店、早餐店、小吃店、速食店及餐廳等場域，查核業者販售或使用豬原料標示原產地，3天來共查核1160家次、豬肉產品1318件，結果皆符合規定。

南市府衛生局長許以霖指出，衛生局去年起積極輔導業者標示豬原料原產地，今年起新規定已正式上路，該局也納入稽查重點。業者若未依規定標示，將依違反《食品安全衛生管理法》第22、25條規定，按同法第47條規定，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰；若原產地標示不實者，則依違反《食安法》第28條第1項規定，按同法第45條規定處新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲食品業者，勿購買來源不明之產品，並留意產品之標示是否符合規定，並保留交易憑證及其相關文件，同時也提醒消費者，在選購產品及用餐時，應注意原料原產地之標示。消費者若有任何食品安全衛生問題，可洽詢衛生局免費服務專線0800-285-000。

(中時 )