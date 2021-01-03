辣模郭鬼鬼擁有G罩杯好身材，時常在社群網站分享火辣性感照，過去還曾因學謝忻在地震時趴地晃胸鬧上新聞版面，她也曾在聖誕節時曬出和羅志祥的合照引發討論，跨年夜更是到台南「舉牌」推銷自己，近期時常引起話題，而她日前曬出騎重機的辣照，讓網友都忍不住看傻了眼。

郭鬼鬼日前在IG曬出騎重機的照片，只見她穿著運動內衣和短版帽踢，身體微微前傾抓住重機龍頭，露出長長的深溝，核彈級雪乳呼之欲出，感覺隨時都會掉出來，超火辣的尺度讓網友全都看得兩眼發直，郭鬼鬼也在內文直言，「其實鬼鬼不只會開車？，還會騎車⋯你敢上車嗎？」

大尺度辣照引來不少網友激動直呼，「沒像妳一樣自帶安全氣囊，不敢上車」、「不用開大燈就有車頭燈」、「安全氣囊太大顆」、「妳開飛機我也敢上，不經一番寒澈骨焉得梅花撲鼻香」、「求被載」、「我敢上車啊！」、「我最喜歡上車了」、「抱腰安全點抱胸安全點」。

郭鬼鬼最近頻頻曝光，日前還發出和羅志祥的合照，開心誇對方的潮牌是「心中的聖誕禮物首選，超帥、超愛、超好看」，一舉一動都受到注目。

(中時新聞網)