有婦人看到一名駕駛人違規臨停汽車在高雄市路竹區中正路上，還打開車門，她擔心出事，好意提醒這名駕駛人，卻反遭嗆。婦人的女兒不甘受辱，將影片貼在社群網路上。湖內警方3日表示，目前尚未接受報案，請用路人依照道路規則停車，避免受罰。

高雄湖內警方表示，檢視貼文內容後，該自小客車停放位置為機慢車道，有併排臨時停車情形，依道路交通管理處罰條例第55條可處新台幣300元以上600元以下罰鍰；另依道路交通管理處罰條例第56條之1規定，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門「因而肇事」者，處汽車駕駛人1200元以上3600元以下罰鍰，民眾可檢具相關事證，向警政單位或至警政信箱檢舉。

至於民眾表示好意提醒反遭嗆一事，警方說，如果當事人感到人格受損，可檢具相關事證向警方提起公然侮辱之訴。湖內警分局也提醒民眾，行車時如遇到行車糾紛應報請警方協助，勿停下車與對方直接衝突，以免發生危險。

湖內警分局呼籲，駕駛人行車時，應遵守交通規則，停放車輛應停至適當處所，以免造成其他用路人危險，甚至可能因引發他人交通事故而吃上刑責。

(中時 )