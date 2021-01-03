台南市定古蹟「原台南縣知事官邸」，歷經多次委外經營，於去年11月，再重新打造為「知事官邸生活館」，推出居家生活選物、文創、仕女時尚商店。經營業者表示，儘管知事官邸地點較為隱密，再加上古蹟活化經營並非易事，但重新開幕以來，成績不斐，今年將推出展覽、進修課程等，甚至還將推出一日遊程，讓民眾體驗當年日本裕仁皇太子下榻時的行程。

知事官邸興建於日據時期，為當時的首長官邸，偶爾也作為日本皇族訪台時的「御泊所」。2008年，台南縣政府文化處啟動古蹟修復後，耗時2年整修並對外開放，隨後由台灣藝術家合奏團文化基金會、高青開發等接手經營，多以藝文表演空間、文創商店、下午茶餐廳等為主，並在2019年中因租約期滿，高青集團撤出，暫停開放。

去年4月，知名設計總監呂賢文與南市府文化局簽約，重新打造為「知事官邸生活館」，推出居家生活選物、文創、仕女時尚商店，也開設下午茶餐廳、酒吧。除販賣商品外，「知事官邸生活館」也推出進修課程，包括珠寶鑑賞、文學導讀、擺盤藝術等。知事官邸生活館指出，隨去年11月開幕以來，不少人都反映「原來台南有一座知事官邸！」，人潮比預期多。

呂賢文指出，不少到訪遊客反映，台南處處是古蹟，但沒有看過這麼「時尚」的古蹟，也讓原先有些擔心知事官邸過於「隱密」的他，放心了不少。呂賢文還說，古蹟委外活化並非易事，要避免傷害古蹟，因此包括課程規畫、廚房設置，都要經過文化局認可，「但最重要的是，要維持古蹟的精神與風華。」

日本裕仁皇太子曾於1923年訪台，展開2天1夜行程，走訪多處當時的學校與政府機關，並下榻知事官邸。知事官邸生活館指出，目前考慮延伸此歷史，推出深度文化旅遊，讓民眾體驗當時日本裕仁皇太子到訪的景點、享用的佳餚，讓遊程得已連結古蹟與歷史。

(中時 )