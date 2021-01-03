強化營運佈局彈性，材料-KY(4763)公告董事會通過中峰化學(間接持股80％)、孟玄新材料(間接持股100％)兩子公司擬於大陸進行科創版IPO事宜。此外，因應新單需求，加碼垂直整合投資，材料-KY通過子公司濟南大自然新材料進行絲束廠擴建案，規劃新增5,000噸產能，預計投資金額不超過新台幣3.5億元。

材料-KY一貫佈局策略加速發揮，與中資魯南化工、祈耀合作上游醋酸纖維素(又稱為醋片)中峰化學，材料-KY持股8成、魯南約8％、策略合作股夥伴祈耀占12％。

為朝上游整合，材料-KY透過旗下慈嚴生活科技和濟南大自然新材料等兩家子公司，設立新公司孟玄新材料，切入醋酐市場。

材料-KY因醋片、絲束需求旺盛且價格持穩，2020年第三季毛利率連6季達30％水準；前三季獲利年增34％，EPS6.09元。第4季因9~12月為塑料級醋片銷售旺季，表現有望更上層樓。

強化長期能量，材料-KY啟動擴產計畫。2020年6~7月籌設新增5,000噸醋片，2021年產能達3萬噸；如今，再決議擴充一條絲束生產線，預計2021年上半年完成後，年產規模達2萬噸，兩大產品能量齊步躍進。

此外，材料-KY從上游原料投資成立醋酐廠，年產規模6萬噸，預計2021年第二季完工，有利降低及穩定生產成本。

材料-KY還積極開發綠色可生物分解的新產品，並規劃埃及合資絲束新廠。北非投資1500萬美元設立合資絲束廠，年產能規劃8000~10000萬噸，第一期廠房目標將在2023年完工。

(工商 )