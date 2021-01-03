印尼今起將新冠狀病毒肺炎疫苗配送至全國各地，預計各省最遲7日前收到。印尼衛生部指出，自1月開始接種疫苗，將持續15個月，共將有約1.8億人施打疫苗，佔全國人口66%。

印尼目前收到300萬劑中國科興生物技術公司（Sinovac）的疫苗，由位於西爪哇省萬隆市（Bandung）的印尼國營生物藥劑公司Bio Farma保存，今起開始配送到全國34個省份。印尼衛生部疫苗接種發言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）指出，運送過程將確保冷藏溫度在攝氏2至8度間，維持疫苗的穩定性。

席蒂召開線上記者會指出，第一階段的施打預計1月展開，對象包括130萬醫護人員，以及1740萬軍人、警察等防疫前線公務員。一般民眾自4月起大規模接種，將持續到2022年的3月，總計將有約1億8150萬人施打，佔全國人口的66％。

此外，Bio Farma發言人班邦（Bambang Herianto）今天指出，近日傳出印尼取得的Sinovac疫苗「僅供臨床試驗使用」的訊息是「假消息」，Bio Farma以及印尼食品藥物管理局（BPOM）都已完成疫苗的品質檢視，以確保安全性。

除了Sinovac的疫苗，印尼也已洽購英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）、美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax），以及由美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作的疫苗，可望自今年第2季起陸續到貨。

(中央社)