北市北投區凌晨近2時發生一起嚴重車禍，32歲鄭姓駕駛，開著黑色轎車行經中央北路、稻香路交叉路口，疑似超速失控，先是撞斷號誌燈桿、電線杆，再撞破檳榔攤牆面。正逢檳榔攤打烊時間，一名女店員正在吃泡麵，接著就聽到〝碰〞的巨大聲響。

黑色轎車高速衝撞北投檳榔攤，車頭幾乎全毀。（照片/游定剛 拍攝）

據了解，家住在北投的鄭姓駕駛，凌晨近2點行經中央北路二段、稻香路口，疑似超速失控，猛力撞擊路邊號誌燈桿、電線桿，再將檳榔攤牆面撞出一個大洞，駕駛受困車中，警消獲報趕往現場，救出全身多處擦挫傷、右腿骨折的鄭男，雖意識清楚，但可能受到驚嚇，對於事發前後經過記憶很模糊，隨即被送往榮總醫院急救，經抽血檢驗也排除鄭男為酒駕；另檳榔攤內的謝姓女員工，則被石塊輕微擦傷也被送醫治療。

轎車猛力撞破檳榔攤牆面，電線桿直插進屋裡。（照片/游定剛 拍攝）

（3日）上午《中時新聞網》記者實際走訪遭轎車衝撞波及的檳榔攤，店內水泥牆被撞破一個大洞，一支電線桿直插進屋內，水泥石塊、冰箱玻璃碎滿地，只見2名員工在店內收拾善後，其中一名員工無奈表示，已清出3大袋，這兩天可能無法營業，生財器具都要全部換掉，損失估計至少10幾萬，主要是被撞破的牆面，房東會再向肇事者提出求償。至於事發在店內吃泡麵的謝姓女員工，僅受到擦傷所幸並無大礙，同事笑稱「真的是福大命大」。

(中時新聞網)