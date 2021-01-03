來自嘉義縣太保市的張姓民眾以9杯抱回8萬8000元發財金。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

來自印尼的孫姓看護難得體驗台灣傳統，就幸運獲得5萬8000元發財金，十分開心。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

迎接2021年，嘉義縣中埔鄉歡喜財神廟在連假最後1天舉辦「擲杯大賽」，吸引1300位民眾報名。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

主持玉善師父特別重現道教古法，製作了難得一見的「天鼎」，並在競杯前舉行勒符啟鼎及燒化願望支票的儀式。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

迎接2021年，嘉義縣中埔鄉歡喜財神廟在連假最後1天舉辦「擲杯大賽」，吸引1300位民眾報名，比賽時參賽者排成10列同時擲筊杯，場面壯觀，最後由張姓民眾以9杯勝出，抱回8萬8000元發財金，至於來自印尼的孫姓看護難得體驗台灣傳統，就幸運獲得5萬8000元發財金，十分開心。

歷經2020年疫情肆虐的一天，嘉義歡喜財神廟利用元旦假期舉行的歡喜財神祭系列活動，經連續舉行2天消災解厄及迎富賜財大法會後，今3日最受香客期待的重頭戲「擲杯大賽」在下午盛大登場，多數人都配戴廟方特製的「財神罩我」口罩擲杯。

廟方表示，擲筊大賽獎勵豐厚，第一名現金8萬8、第二名5萬8、第三名3萬8，另58名參賽者可得到5分金牌一片，不過要取得參賽資格，事前要先到廟裡擲杯，3杯中擲出2至3個聖杯取得「圓夢銀行發財金卡」才能參與擲杯，最後近1300位民眾取得資格，今大家戴著口罩競爭擲杯，整個財神廟人潮滾滾、罩罩相連，無論財氣、神氣都顯得十分霸氣。

特別的是，擲杯大賽還吸引了社團法人嘉義縣智障者家長協會理事長李元豐帶著十餘名身心障礙學員參與，他們在家長協助下一一排隊擲杯，廟方表示，或許這是他們生平第一次真正體驗擲杯，動作雖然屢有「凸槌」，還是在眾人鼓勵掌聲中完成，相信會是他們很難忘的經驗。

為鼓勵擲杯香客，白河南天宮主任委員方張金鳳率領「千歲啦啦隊」跨越八掌溪來共襄盛舉，這群由資深老農組成 合計超過1000歲的啦啦隊，專程以辣椒、芹菜、葫蘿蔔等各式蔬果「農妝」來為所有香客加油，尤其最年者的人瑞102歲堂姑婆現身，更是引起滿堂彩。

廟方表示，為讓香客在送舊迎新之際都能博個好彩頭，主持玉善師父特別重現道教古法，製作了難得一見的「天鼎」，並在競杯前舉行勒符啟鼎及燒化願望支票的儀式。

玉善師父表示，告別疫情嚴重的2020庚子年，大家都希望新的2021能夠牛轉乾坤全力拚經濟，所以特別舉辦歡喜財神祭系列活動及免費擲杯大賽，除為新年頭增添歡樂氣氛之外，也希望在財神加持下，2021各行各業都能更加神氣！

(中時 )