屏東市勝利星村康定街正打造6連棟眷舍的「原百貨」，販售原住民工藝品、文創商品、農特產品、美食等，目前原住民大型藝術裝置已陸續完成，獨特眷村原民風讓人期待。（潘建志攝）

屏東市勝利星村康定街正打造6連棟眷舍的「原百貨」，販售原住民工藝品、文創商品、農特產品、美食等，目前原住民大型藝術裝置已陸續完成，獨特眷村原民風讓人期待。（潘建志攝）

屏東市勝利星村眷舍群陸續修繕完工，開業店家愈來愈多，成為屏東市新的商圈景點。縣府計畫在康定街打造6連棟眷舍的「原百貨」，販售原住民工藝品、文創品、農特產品、美食等，預計農曆年前開幕，獨特的「眷村原民風」讓人期待。

原百貨位於康定街2號到12號，是獨立封閉的街道，縣府特在此打造「原民風眷舍」，規畫了原童、原織、原甜、原家、原食5個主題，各有一間歷史建築眷舍，另外在入口處還有一間「旗鑑精品店」，做為旅遊中心並販售綜合性原民商品。

縣府委託廠商先羅列屏東縣較具特色，且符合5個主題的原住民廠商、店家、工作室、餐廳等，前往拜訪並溝通經營理念等，邀請其出來投標，最終選出5家廠商，「原童」由深活共構進駐，計畫提供原住民親子DIY或童玩等活動。

「原織」為嵐天音樂，計畫打造原民音樂空間；「原甜」是巴魯祖孥工坊，由原民服裝設計師打造服飾及下午茶空間；「原家」是鳩浙恩澇工作室，將以原住民文創商品為主；「原食」是魯魯灣，目前在禮納里部落開餐廳，將把原住民料理帶入都會區讓市民就近享用。

原民處副處長蔡文進說，由於招標順序關係，得標者經營項目不一定符合原設定主題，未來會隨經營項目調整主題名稱，像「原織」可能改成「原音」，「原甜」改為「原織」等。「旗鑑精品店」除了販售商品，也將成為原鄉旅遊窗口，行銷原鄉旅遊行程。

不過眷村與原住民是兩種截然不同的文化，放在一起會不會不搭？蔡文進說，歷史建築有文資身分，房屋主體不能動，牆面也不能粉刷，但在內部裝飾上可凸顯原住民圖騰及元素，外部則可擺放原住民大型藝術裝置，加上這次得標者都是年輕人，經討論後能在整體視覺景觀上融合，打造獨特的「眷村原民風」。

(中時 )