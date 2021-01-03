立法院副院長蔡其昌邀農糧署舉辦停灌說明會，吸引大批農民前往表達不滿。（陳淑娥攝）

去年全台無颱風致水情相當嚴峻，農委會今年將實施「稻作四選一」政策引發農民憂心，立法院副院長蔡其昌3日到台中市大甲、外埔舉辦兩場說明會，吸引大批人到場關心。蔡其昌允諾向中央爭取種水稻補助4.8萬，但需自籌水源的另一種選擇。

蔡其昌表示，抗旱是全民必須共同努力的事，政府除擬定相關政策外，更應讓人民了解政策施行方向及內容，他特地邀請農糧署副署長蘇茂祥下鄉與農民面對面說明並解疑惑。

蘇茂祥指出，農委會規劃抗旱因應措施，推出水稻種植「四選三」政策，也就是兩年共四期稻作只種三期，另一期建議改種旱作，若還是種稻則不予公糧收購，就是為了提升水資源利用效率，並建立有效的水田輪作制度。

說明會現場許多老農氣噗噗表示，沿海土質硬幫幫，不種水稻能種什麼，東北季風海水吹過來都含有鹽分，這種地種什麼都不行，不然是要叫他們喝西北風嗎？政府要停灌，種水稻不但沒補助、公糧也不收，不給水還要求人家不能種水稻，自籌水源不行嗎，萬一哪天下雨了不就有水了。老農接著說，芋頭比水稻需要更多水，竟然給補助，這是什麼道理。

建興里長蔡明河指出，農民之前曾嘗試轉作花生，還請雲林機器上來採收，哪知土壤硬幫幫，機器派不上用場，只能用人工作業，苦了老農，政府制定政策要適地適宜，不是全台用到底。另外，代耕業者補助門檻過高，根本是看的到吃不到。

由於現場農民不滿政府停灌政策，蔡其昌為協助解決問題，允諾將向農田水利署爭取4.8萬元的補助，農民可以種水稻，但需自籌水源，且公糧也不收的另一種選擇。

(中時 )