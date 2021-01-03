今年1月1日起開放進口含萊克多巴胺（Ractopamine）美國豬，政府也要求業者需標示出肉品來源，不過仍讓不少民眾擔心會誤食萊豬。不過進口豬肉業者李春來認為，目前台灣還不會有吃到萊豬的問題，光是運輸時間，他估算最快也要3、4個月後，萊豬才會抵台。

元旦起萊豬能正式進口，不少民眾畏懼萊克多巴胺，紛紛抵制吃進口豬，也讓許多豬肉食品相關業者，決定改用國產豬。近日有一間燒臘店業者，稱因為改用國產豬後必須調漲價格爆發爭議。對此，肉品進口的中華民國禽肉發展協會榮譽理事長李春來表示，因為規格等問題，便當業者大多原本就使用國產豬，「業者只是要找個理由漲價而已」。

根據《聯合新聞網》報導，李春來表示，美豬不管有無含萊劑，價格相仿，目前進口價也比國產豬高。他認為就算未來會上漲，也沒回到過去水準，甚至，因為國人可能不論國產、進口都不敢吃，未來價格可能還會下滑。

李春來說，就算目前已開放萊豬進口，尚不需擔心會吃到萊豬，他估算，若現在下訂美國豬，光是在美國內陸運輸就會花上2到3週，再裝上船運輸時間也得花費55天至65天，這樣算下來，一筆訂單最快也要3、4個月後才會運往台灣。

不過，李春來指出，有進口業者在去年萊豬政策宣布前就已下訂美豬，在2月前大約有10個貨櫃的美國豬將陸續抵台，但這批豬肉都不含萊劑。李春來強調，目前的進口豬肉都不含萊劑，甚至連不含萊劑的美國豬也沒進貨，希望大家不要自己嚇自己。

(中時新聞網)