寒冬候鳥季，濁水溪出海口鳥況精采，已發現7隻少見的東方白鸛。（吳明宜提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣沿海地區進入冬季野鳥季，已有為數可觀的上百種野鳥出沒各溼地與河川出海口，位於麥寮鄉的濁水溪出海口最近有數十隻黑面琵鷺停駐，還發現7隻少見的的東方白鸛，口湖鄉成龍溼地、水林鄉塭底溼地也有大量野鳥，吸引不少賞鳥人士造訪。

濁水溪揚塵防治過程中，有鳥類學會成員發現，濁水溪台61線以西沿著台塑六輕工業區北堤至出海口，鳥類生態非常豐富，有各種留鳥與候鳥，最近幾年還觀察到來自西伯利亞的罕見鳥類沙丘鶴，以及黑面琵鷺、東方白鸛，令鳥友們驚豔不已。

麥仔簝文化協會理事長吳明宜表示，最近第4河川局在記錄濁水溪出海口揚塵防制成效，空拍機意外拍到大批黑面琵鷺在空中飛翔，協會也拍到2隻東方白鸛，資料顯示，東方白鸛共有7隻，且有些已在地繁殖成為留鳥。

觀樹教育基金會則在口湖鄉成龍溼地推出賞鳥行程，成龍溼地原為農田，因地層下陷與颱風侵襲泡在海水中成為廢耕地，經過11年經營，已成為台灣西南沿海重要的生態熱點，吸引黑面琵鷺等118種鳥類棲息，去年底1個月內即記錄到48隻黑面琵鷺。

水林鄉公所曾委託學者專家針對塭底溼地進行鳥類與植物生態調查，發現塭底感潮帶是雲林縣水鳥資源最豐富的地區之一，至少有150種野生鳥類，連美國肯塔基大學教授都曾特地前來賞鳥。

水林鄉公所指出，雲林沿海地區較常見的水鳥包括小水鴨、青足鷸、白鷺、紅冠水雞、白頭翁、水雉、魚鷹、澤鵟等，公所已展開整理工作，做為生態研究參考。

(中時 )