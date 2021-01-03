一名17歲少女，洗溫泉突然昏倒，卻意外爆出亂倫，少女因為昏倒送醫，檢查出已經懷孕，且小孩父親就是表哥，由於這件事在醫院爆開，不僅現場烏煙瘴氣，連隔壁床大嬸也知道，甚至到處宣傳少女與表哥亂倫，少女家人只好趕緊辦理出院。

急診醫師田知學在節目《醫師好辣》中分享一段故事，主角17歲少女與表哥泡溫泉，期間突然昏倒緊急送醫，結果意外發現已經懷有身孕，「是小胚胎，但是已經有心跳了」，少女父母到醫院後，才發現女兒與表哥亂倫，氣到說不出話來。

不過，因為當時病房內氣氛太詭異，隔壁床的病患大嬸非常好奇，她自行到護理站，打探少女病情，但沒有得到任何答案，因此大嬸不斷在病床附近走動，藉此想知道發生甚麼事情，最後是少女父母被煩到受不了，直接說出與表哥亂倫懷孕。

結果這位大嬸發揮「三姑六婆」本性，一直在這家人旁邊碎嘴，「表哥耶！你們要不要拿掉」、「還是你們要留著？如果拿掉會不會有嬰靈啊」，除了碎嘴外，大嬸還將少女與表哥的事，到處講給別人聽，讓這家人傻眼，迅速辦理出院，逃離八卦大嬸。

(中時新聞網)