Tesla是去年國內車市成長幅度最大的品牌，其中Model 3自2019年第三季引進至今已累計超過6000台，業者預告今年新增13座超級充電站，總數將達到38座。新年式Model 3有多項優化，例如新增有助提升能源使用效率的熱泵系統，並追加電動行李廂、無線充電板與雙層玻璃設計，對照本報2019年試駕印象，新款Model 3展現出更加成熟的魅力。

目前Model 3在台提供後輪驅動的Standard Range Plus（160萬9900元），及雙馬達全輪驅動的Long Range（192萬9900元）、Performance（220萬9900元）等3款車型。試駕車為Performance版，廠方數據具567km（WLTP）續航里程，最高時速可達261km/h，0-100km/h加速約3.3秒。

新款Model 3質感全面提升，一改早先遭人詬病的問題，展現傾聽市場聲音的誠意。此外，試駕車選配加價22萬2000元的Autopilot自動輔助駕駛，這套系統讓Model 3變得更加聰明好開，目前具備自動輔助導航駕駛、自動停車、自動輔助變換車道和智慧召喚功能，未來將推出能對交通號誌及停車標誌做出反應和在市區街道提供自動輔助駕駛的功能。

Tesla Taiwan表示，打造出「不只是一輛車」的創新生活方式，以有別於傳統汽車設計思維、顛覆傳統油車的駕駛體驗，成功獲得許多女性消費者的青睞。據統計，Tesla車主中有約30%女性車主，她們也更願意分享自身駕駛與用車體驗，其中最受歡迎的功能包括前車廂空間設計、寵物模式，以及能讓親子同樂的螢幕畫板與劇院級娛樂系統。

因應快速成長的車主充電需求，Tesla曾於去年9月邀請車主分享充電習慣並建議日常生活中的全台超級充電站地點，藉此可以更貼近台灣在地使用習慣以規劃市區內與長途旅程使用的超級充電站點分佈，使充電生活圈更加完善。

Tesal Taiwan去年7月起導入超時佔用費，使用率達50%時的超時佔用費為每分鐘15元，使用率達100%時的超時佔用費為每分鐘30元，接著於10月15日宣布收取超級充電使用費，並以每度（kWh）7至12元浮動計價。目前Tesla於台北內湖、台灣大學與台中J Mall等3個站點先行實施尖離峰差別定價，尖峰時段週一至週五早上七點半至晚間十點半，其他為離峰時段。

除了去年宣布即將在今年1月開放的「南港展覽館二館」超級充電站之外，2021年目標於北、中、南各地再規劃13座全新超級充電站，新增包括大台北地區2座、桃竹苗地區4座、台中地區2座、雲嘉南地區2座與高屏地區3座。

方向盤皮面採更好握持的全新包覆方式，左右兩側滾輪改採金屬材質。（陳大任攝）

中控台下方為兼具有防滑功能的無線充電板，可同時對2支手機充電。（陳大任攝）

中央置物盒蓋採高質感霧面，推開內為大容量置物空間並附加照明及2個USB-Type C插孔，置杯架造型也重新設計。（陳大任攝）

開關車門非傳統把手而是按鍵，新年式車款加上圖示，方便乘客辨識。（陳大任攝）

後座空調出風口配有2個USB-Type C充電插孔。（陳大任攝）

駕駛可利車輛周圍鏡頭監看周圍影像。（陳大任攝）

Autopilot自動輔助駕駛功能啟動中。（陳大任攝）

Autopilot自動輔助駕駛可自動變換車道。（陳大任攝））

(中時 )