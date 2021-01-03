郭采潔近年演藝重心轉往大陸，去年隨著新冠肺炎疫情侵襲，加上她衰捲羅志祥舊事、網戰網友遭疑霸凌，因而陷入焦慮、失眠低潮，所幸她自我療癒傷痛、重新振作，自創音樂廠牌「Nomad City Records」，於出道13年之際，推出全新數位專輯《Vol.13-1986數羊》。

首支主打歌〈NaKuNa〉去年12月25日、她的出道日當天曝光，這首歌的日文讀音意指「不要哭」，郭采潔說：「這是一句安慰人心的話，也是化解悲傷情緒的神奇咒語。」創作這首歌時，她每天與披薩及日本綜藝節目作伴，悲傷流淚時，電視裡突然傳來日語說著「不要哭」，她頓時獲得力量，寫下這首歌。

郭采潔近日推出數位專輯《Vol.13-1986數羊》。（NCR 遊牧城市提供）

郭采潔全程參與專輯製作，對於作品將獲得什麼評價，她相信自己可以承受不同的聲音：「只要你清楚你在做什麼，其他的聲音都是『茶餘飯後』，因為我們本身就是別人的『茶餘飯後』。」並分享新年願望：「希望接下來自己的每一個創造，度過的每一天都能署上名字。也希望每個人在做每件事時，都能珍惜自己的名字。」

(中時 )