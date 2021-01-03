總統蔡英文發表元旦談話，談及萊豬，表示有關開放美豬美牛的議論和紛擾，請國人體諒，她會謙卑面對，但也不解為何前政府都迴避問題，有承諾卻沒做到。前民進黨立委林正杰指出，對萊豬，她對百姓只有幾句空話，態度就如同前總統陳水扁的一句名言「不然你們要怎樣？」

蔡總統元旦談話談及兩岸，則表示我們不會冒進，也會堅守原則，只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。

林正杰在臉書指出，總統蔡英文的元旦談話談兩個議題，對萊豬，對百姓只講幾句空話，態度是「我就是這樣，不然你們要怎樣？」(陳水扁的閩南話名言是MO LI BEY AN ZUA？)至於對大陸，蔡英文繼續幹她要幹的，要交流可以，但親美反中的立場是不會改變的。

網友認為，「全球只有她，要人民吃毒豬要求體諒她，她是總統嗎？是我的同胞嗎？」、「她一直都是抱著這個態度，不服氣咬我啊！我有817與1450就夠了，其他當你們是個X，一陣風就沒了。」

蔡英文的元旦談話談兩個議題 對萊豬, 她對百姓只講幾句空話, 態度是:''我就是這樣, 不然你們要怎樣?''(用陳水扁的閩南話名言是: MO LI BEY AN ZUA?) 對大陸, 她繼續幹她要幹的. 要交流可以, 但親美反中的立場是不會改變的. 由林正杰發佈於 2021年1月2日 星期六

(中時新聞網)