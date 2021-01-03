鋼琴大師傅聰日前離世，留給世人無限懷念，過往大師班教學片段，在網路上瘋傳，其中他教授蕭邦24首前奏曲的精隨，揣摩蕭邦心情，提出妙解，像是「不要太清醒，一清醒像操兵」、「要彈得像大病初癒，不要那麼準確」、「你有的是時間，不要著急」，解析經典曲目，處處是妙喻。

彈琴講求音樂句子的表達，傅聰以詩句分析樂句，他表示，「以樂譜上的八小節為一句，兩個小節為一句，四個小節為一句，同時像是讀詩，要懂得有轉折，懂得透一口氣。」讓樂曲如詩，感覺就出來了。

由於蕭邦是對自己嚴厲又講求精確的作曲家，傅聰表示，在他的譜面上，有一些特別的拍號要求，一定是有特別含意，像是第13首，蕭邦在原始手稿上先寫六四拍，後來塗掉改寫成三二拍，「他並不是寫錯，而是他不想要把事情說清楚，他怕人家彈得太實了，他要的是虛的，流動的感覺。」

此外，傅聰認為，每一首前奏曲的結尾，都和下一首之間，有微妙的連結，因此，收尾的處理方式，必須依照下一曲的開頭做思考安排。

24首前奏曲，傅聰全滲透理解，每一首都有妙喻，知名的〈雨滴〉，他形容要「彈得像大病初癒」，第7首要彈得樸素，「但是又要有青梅竹馬的天真，和頑皮感，回到童年夢中的感覺」，第8首則是內外都有風雨，「但我更認為是心裡頭的風風雨雨，但不要彈得那麼響，要像從一個神祕的地方而來，淒風苦雨，最後又解脫了。」

第9首要彈得像一個披頭散髮的人，「眼睛裡充滿鬼的光、神的光，惶惶不可終日，一定要是在迷魂陣裡面，不能太清醒，太清醒就像操兵。」

(中時 )