經過一年，疫情並沒有趨緩，各界仍受到嚴峻考驗，然而，教育不能間斷，小提琴家林昭亮日前出席李淑德小提琴大賽時透露，近年密集返台舉辦大師班，可看見音樂學子們的演奏功力逐漸進步，這樣的動力，不能中斷。因此，即使今年的疫情仍舊嚴峻，但他規劃在夏天繼續舉辦大師班，把演奏心法傳授給學子們。

林昭亮表示，音樂演奏，絕對不是只有在琴房，而是需要和人互動，和台下觀眾的連結很重要，「能讓音樂活起來的關鍵，不只是譜上的音符，而是音符和音符之間的意義，這對演奏者而言，是一大挑戰。」

受到林昭亮邀請的紐約大都會歌劇院管弦樂團首席詹曉昀表示，在疫情之下，很多年輕人感到很洩氣，「他們大都期待到學校就讀，或是從學校畢業，可以有機會創造音樂，但在疫情下，很多地方沒辦法讓他們實踐理想。」

詹曉昀表示，或許可以透過網路學習，但只有網路教學或線上音樂會的世界，並不完整，「能實際看到學生的眼睛，親耳他們演奏的聲音，這種親自教學的方式，是珍貴且難以取代的事。」

林昭亮表示，去年同樣在疫情下舉辦大師班，關於舉辦大師班的防疫工作，團隊不會魯莽行事，而是遵守台灣衛生福利部疾病管制署所有指導方針，一起努力。

值得一提的是，這回指揮大師史拉特金將來台，將指導學子演奏管弦樂團。其他預定來台的音樂家，還包括紐約愛樂首席黃欣、茱莉亞音樂學院教授黃心芸、芝加哥交響樂團大提琴約翰．夏普，福爾摩沙四重奏的林允白、李家瑋、陳則言、黛博拉．裴，阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團長笛首席艾蜜莉．貝儂、英國市政廳音樂及戲劇學院雙簧管教授戈登．杭特，以及芝加哥管弦樂團單簧管副首席葉強等人。

(中時 )