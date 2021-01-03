桃園「旁觀者CPR」比率2020年較前年提升10％到63％，也讓OHCA患者存活率提升，鼓勵民眾多學習以備不時之需。（蔡依珍攝）

桃園市去年救回到院前心肺功能停止（OHCA）患者創新高，恢復到能生活自理的人數首度破百，較往年多3成，歸功於第一時間電話指導報案者CPR以及救護人員全力以赴，桃園市消防局也提高救護獎勵金，元旦起救回OHCA患者，每位出勤者都獎2500元，鼓勵第一線救護員勇敢救人。

桃園市緊急救護科長簡良典表示，桃園去年OHCA患者約2000件，其中102位不但被救活康復出院，甚至生活都能自理，相較去年和前年僅有77位和75位，不但較往年多3成，也創下歷年新高，首度突破3位數，成績斐然。

簡良典不諱言，與救護人員到場前先由民眾執行CPR的成效有關，他指出，若能在心跳停止的1分鐘內立即CPR和AED，急救成功率達9成，每延遲1分鐘存活率就少7至10％，因此勤指中心接獲報案後，會跟報案者詢問意識和呼吸狀態，電話指導CPR，也讓桃園「旁觀者CPR」比率較前年提升10％到63％，超過升格前、2014年31％的2倍。

「不一定要給氧，先強調壓胸！」簡良典說，很多民眾不敢口對口人工呼吸，疫情下更要避免，但其實第一時間失去生命跡象時，體內的氧氣足夠支撐到救護人員到場，因此只要持續壓胸有很大機率救回，鼓勵民眾勇敢救人。

「救護員專業處置也功不可沒！」簡良典表示，過去為了鼓勵救護員，只要OHCA患者救回狀態達CPC1或2，也就是生活能自理，出勤團隊獎4000元，但OHCA出勤至少4至6人，平分下來僅600至1000元，今年起提高到每人獎2500元，只要出勤就有獎金，不再以團隊均分，盼鼓勵救護員更全力以赴，與死神拔河。

消防局也提到，出勤救護若遇到到院前心肺功能停止（OHCA）患者，9成都需插管緊急救護，但插太深恐傷到患者肺部，且救援場域艱困，為了更精準掌握位置、增加救護員執行插管意願，希望全市40個緊急救護分隊、每隊至少2台影像喉頭鏡，現在全市僅6台，達標還有很大段距離，盼善心人士伸援手挹注，讓救護員「如虎添翼」。

(中時 )