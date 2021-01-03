一位人夫阿倫（化名）偷吃潛水社團中認識的女社員小雲（化名），妻子還發現丈夫多次傳送性高潮的文章給小雲，甚至將兩人偷腥的日記建立在Line的記事本。士林地院審後，判阿倫及小雲須連帶賠償正宮15萬元。可上訴。

據判決書指出，正宮主張兩人於2013年結婚至今，2019年10月間她抓包阿倫與小雲有超越正常男女分際的情形，正宮仔細一查才發阿倫在同年9月間就曾傳性高潮的文章給小雲。

正宮還發現，同年10月時，阿倫向小雲說：「我要記得我們的每件事」，便傳訊給小雲包括，「2016/12/11 met you」、「2019/8/20 告白」、「2019/8/22 宜蘭」、「2019/8/23 1st sex」等語，並將內容建立在Line的記事本中。

正宮控訴，阿倫2019年10月被抓包仍不知悔改，同年11月16日時，就帶著小雲在宜蘭某民宿公開放閃，小雲還大方地坐在阿倫的大腿上，兩人當眾擁抱、接吻，彷彿眼中只有彼此。人妻心有不甘，蒐證後向兩人提告求償。

士林地院審理期間，阿倫聲稱，小雲只是他在潛水社團中認識的友人，社友平時就會互聊性愛、性高潮等尺度較寬的話題，還辯稱是因為與小雲的論點不同，才會傳文章給她。阿倫還說，自己作風比較歐美，生性浪漫，對友人過於親密的互動不會防。

阿倫的姐姐則出面作證，曾在借給阿倫的房子中看見多樣小雲的私人物品。法官審後認，兩人偷腥屬實，行為已嚴重侵害正宮的配偶權，2020年12月25日判兩人須連帶賠償15萬元。可上訴。

(中時新聞網)