攻城獅新洋將塔壁首次亮相表現並不理想。(攻城獅提供)

台北富邦勇士主場看來簡直像是無法打破的「城堡」！在滿場7000名球迷見證下，富邦3日靠賈西亞25分、13籃板，「野獸」林志傑也拿15分、10籃板與8助攻，最後以96比86擊敗新竹街口攻城獅，勇奪開季4連勝，續保P.League唯一不敗。

攻城獅當家射手成力煥一開賽就連取5分，帶領球隊很快搶占領先優勢，卻在首節還剩7分48秒，因為推擠富邦洋將塞瑟夫被吹技術犯規，他在短短30秒後，更吞第3犯，只能提前退場休息，也讓攻城獅總教練林冠綸場邊怒批裁判尺度。

隨著成力煥下場，攻城獅也從領先變落後，打完首節，攻城獅21比23落後，可是成力煥次節重返場上，帶起攻城獅一波11比2攻勢再次超前，林冠綸卻在上半場還剩2分25秒被吹技術犯規，這反而激起富邦追分氣勢，雙方差距又縮小。

上半場結束，富邦反以43比40領先，易籃再戰，第3節幾乎都由富邦小幅領先，但到末節，林志傑帶領賴廷恩、簡偉儒、周桂羽等替補展開砲火，以及賈西亞在禁區發威，反而一舉擴大領先到15分之多，也讓攻城獅沒有任何追上機會了。

攻城獅此役亮點在於2009年NBA選秀榜眼塔壁首次上場，結果他全場10投4中、3罰中1，拿9分、11籃板，整體表現只算勉強及格，攻城獅仍以高國豪19分最高，成力煥也有15分。

(中時 )