蔡康永1日在大陸節目《2021有一說一》談到人際關係，他提及好友大S請助理做事不必動口，只要勾勾手指，助理就能理解她的需求，並提及「這不是訓練狗嗎？這不是對待人的態度。」沒想到引發軒然大波，大S 3日透過經紀人表示：「當時正在電影拍攝現場，工作的時候只能用眼神或手勢來跟助理溝通，這樣是最有效率的方式，也不耽誤拍攝，拍攝團隊跟工作人員才能盡快地收工回家休息。」

蔡康永隨即在臉書公開道歉聲明，大S對此表示：「沒事，我本來就是天生箭靶，不怪康永哥，我仍舊很愛他。」蔡康永以「向大S致歉，並遺憾演講內容遭到扭曲的聲明」為題寫下：「我在2020年的12月26日，為西瓜視頻錄制的演講中，講到女生期望男友能夠察言觀色什麼都秒懂，像是捕手秒懂投手的暗號，助理秒懂演員的暗號。我講到這裡時，提到大S之前參加《康熙來了》講過的工作情況，因為拍戲過程之中，演員無法與助理說話，必須用手勢來溝通。」

蔡康永發文，數度對大S道歉。（資料照片）

蔡康永強調，「我提到女生不應該這樣要求男友，不該像是訓練狗那樣的訓練男友。以上是我真實的演講內容，我不知道這個演講後來被剪輯成什麼樣的邏輯，但是目前顯然已經被斷章取義，也被下很扭曲的標題，對大S造成莫大傷害，我鄭重且心痛的向大S道歉，我應該預先防範被扭曲或者誤解的可能，這完全是我的錯誤，非常對不起大S。」他在文中數度向大S道歉，甚至坦言無顏面對好友，字句充滿歉意。

(中時 )