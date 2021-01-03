萊豬進口標章雜亂，讓早餐業者眼花撩亂，就有自營早餐店業者抱怨，店內除販售豬排及組合豬肉排外，還有外加貢丸湯及肉燥麵，肉品來源多、標示雜，難辨真假，民眾只能靠自己；加盟業者則全靠總公司把關，雖然店內貼有統一發放的海報，由於店內進口豬來自多國，面對客人詢問時也難一一應答。

人們每天必吃的早餐中，除原肉豬排外，其餘漢堡肉、培根及肉鬆都是加工製品，也讓早餐店在萊豬進口風波裡大受影響。在楊梅經營早餐店20年的業者表示，店內進貨是由在果菜市場工作的女兒協助把關，會查看「當日豬隻屠宰證明」，至於組合肉品則會張貼廠商證明，讓客人安心。

「只能靠信賴來做生意了。」她說，店內除西式早餐外，還有販售貢丸湯及肉燥麵，過往都和老廠商合作，對方也不見得會主動出示證明，且現今標章樣式百百款，對她來說等於沒標示，雖然全數張貼是個辦法，但也並非好方法，要是遇上假標章也惱人，只好依靠彼此間的相互信賴來叫貨。

加盟業者則另有方法，於學區周邊開店的陳姓業者說，面對眾多家長詢問肉品來源，她目前以總公司發放的海報來標明產地，但對自行進貨的市售肉鬆存有疑慮，擔心連加工業者都受上游供應商欺騙；另名張姓業者則說，由於總公司進口多國豬肉，又不細寫品項及對應肉源，面對客人詢問難以應答，只好再向上溝通，避免產生爭議。

(中時 )