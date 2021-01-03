YONEX泰國羽球公開賽將於1月12日點燃戰火，這也是世界羽聯世界巡迴賽因為新冠肺炎停賽一段時間後，再度重新比賽，選手們今天陸續抵達泰國曼谷，不過日本世界球王桃田賢斗在東京成田機場接受新冠肺癌核酸檢測時呈陽性，他和整個日本代表隊選手都退出泰國賽。

根據泰國當地防疫規定，國外選手抵達後必須先進行7天隔離才能參賽，因此今天包括台灣世界球后戴資穎、寶島一哥周天成等好手都要抵達泰國曼谷，但日本羽球隊在成田機場接受新冠肺炎病毒檢測時，桃田呈陽性反應，雖然其他球員都是陰性，但日本羽球協會決定所有選手都退出泰國賽事。

日本羽球隊昨天在國家運動訓練中心集合，今天啟程前往泰國曼谷，無奈桃田確診，也打亂大家參賽計畫，目前他接受衛生保健機構指示隔離治療。

桃田賢斗去年1月在馬來西亞大師賽奪冠後，於搭乘大會保母車前往機場途中遇到車禍受傷，經過11個月修養、復健，終於回到比賽球場，並於全日本綜合羽球錦標賽締造男單3連霸。

(中時 )