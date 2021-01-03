小霸王寒流60小時大爆發後，這幾天日漸回暖，帶來怡人舒適的天氣，不過，又有一波冷空氣即將南下，預計台灣周四將開受影響。氣象局粉專po出一張圖顯示，周四起開即降溫，且愈晚愈冷，在周五、六清晨達到最低溫，北宜地區有出現8度低溫的機率。

「報天氣-中央氣象局」粉專發文，這波寒流的餘威配合著輻射冷卻，到今(3)日清晨許多空曠、靠近山區的地方氣溫仍然低於10度。但這樣的低溫到了白天太陽加熱後，就消失得無影無蹤，也因此白天各地都相當溫暖。

氣象局預估，明（4）日周一白天溫度回升，不過清晨在西半部近山區平地還是有12、13度左右的低溫，周二、周三東北季風增強，北部、東半部雨勢轉趨明顯、天氣轉為陰霾。轉涼的現象在北台灣尤其明顯，整天的氣溫可能不超過20度。

不過，到周四就要變天了。周四至周六強冷空氣南下，周四大降溫，周五至周六晨最冷。粉專指出，周四白天中部以北、東半部溫度明顯下降，愈晚愈冷；南部下半天也有感轉冷。周五到周六清晨冷空氣影響最明顯，強度可能會達到寒流等級。北台灣整天不超過10度，北宜地區甚至出現度低溫。其他地區早晚寒冷、白天也是頗有涼意。各地氣溫要到周六白天才會回升、周日寒流才逐漸減弱。值得注意的是，周四冷空氣抵達，沿海的偏北風轉趨強烈，北部、東半部天氣轉為陰霾、有雨，中南部雲量也增多、山區也有下雨的情況。

至於此波寒流會否出現降雪？粉專揭曉答案：周五、周六高山有可能降雪。這波強烈冷空氣影響期間，剛好環境較為潮濕，因此北台灣海拔1000-2000公尺以上(視冷空氣強度而定，愈強愈低)、其他地區3000公尺以上的山區，若溫度、水氣條件配合，也有局部降雪的機率。

(中時新聞網)