屏東大同高中與麥寮高中今天戰至延長賽第11局，麥寮靠著粟伯勳敲出生涯首支延長賽再見安打，助隊以5比4氣走大同，賽後他笑說：「因為想要當英雄，所以積極出棒。」
麥寮在3局下二出局靠著失誤先馳得點，不過大同立刻有所回應，梁群斌、謝盛瓏接連敲安追平，之後雙方都沒能再越雷池一步，也讓比賽進入延長賽的突破僵局制。
10局雙方各拿1分，11局上麥寮發生守備失誤，讓大同攻下2分，取得4比2領先。11局下麥寮首棒打者敲安形成滿壘，接下來大同游擊手失誤，讓麥寮追平比分，最後被粟伯勳敲出右外野再見安打。
麥寮總教練楊博超表示，開打前就知道兩隊實力差不多，會是場激戰，他透露兩隊之前在桃園盃時才碰過，當時球隊以1比0險勝，同樣也是這兩位先發投手。
「那位下勾（林萬益）我們比較打不到，所以等到PK就很有信心會贏。」楊博超表示，延長賽食只跟球員提醒要積極攻擊、不要等球，「就算打不好也沒關係，就是出棒去打。」
而成為致勝英雄、敲出生涯首支延長賽再見安打的栗伯勳賽後說：「上場前就想著把球打強勁，將隊友送回來，我也想要當英雄，所以積極出棒。」
(中時 )
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