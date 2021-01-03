日本男星綾野剛2020年星運大爆發，與星野源共同主演的高收視話題警匪日劇《MIU404》，不論在收視、人氣與評價皆獲得全方面成功。近日更獲得由Modelpress讀者票選「2020最愛日劇」第3位。延續日劇警匪路線，綾野剛在電影新作《死亡醫生的遺產》中飾演性格易怒衝動的瘋狗刑警「犬養隼人」，野性演出將帶給觀眾全新感受。

近期升格當媽的日劇女神北川景子，則是在《死亡醫生的遺產》中飾演綾野剛的冷靜下屬「高千穗」，2人是搜查一課的最強搭檔。綾野剛表示：「雙方是能夠互補的關係」，北川景子也點頭認同：「雖然各自都有些極端的特性，只要湊在一起就能發揮出百分之兩百的能力」。這也是兩人繼《龐克武士》之後睽違2年的再度合作，在彼此熟悉的狀態下，默契更是不在話下。

綾野剛在採訪時信心滿滿地表示：「我們打造出更加超越2年前共演的電影《龐克武士》的拍檔了」。對於再次合作，他則認為演員必須先做到彼此信賴、陪伴、互敬互重，才能對演技發發揮影響，綾野剛說：「北川平時對周遭的觀察就很細膩，再加上她本身也很善於溝通，她總是能帶來支持及安心感，受到支持的同時，卻也彷彿被高千穗玩弄於股掌之間，感覺非常舒服」。

對此，北川景子則稱：「正因為有這層信賴關係，甩耳光、踹人的這幾幕，我都是跟他來真的。」綾野剛則大讚北川很會甩耳光，「片中甩耳光的聲音都是貨真價實的！北川很溫柔，一開始還用借位的方式，但是當我要她來真的，她也都願意接受」，讓北川景子笑說：「我也覺得綾野先生在這方面的演技相當精湛，就認真地打下去了。」

《死亡醫生的遺產》改編自擁有「逆轉帝王」之名的人氣作家中山七里的系列小說，中山七里時常以意料不到的結局獲得廣大人氣，劇情大膽切入當今社會仍視為爭議的「安樂死」議題，並結合懸疑推理的元素，建構出話題性十足的禁忌驚悚犯罪電影，該片將於1月15日在台上映。

(中時 )