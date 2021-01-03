《亞洲週刊》以總統蔡英文為封面人物，諷刺蔡英文民選獨裁。YouTuber「Bit King比特王出任務」街訪民眾時，遇到一個激動綠粉阿伯，阿伯一聽到《亞洲週刊》稱蔡英文是民選獨裁，馬上飆出4字：亂七八糟。

YouTuber「Bit King比特王出任務」小編問到一個阿伯，說亞洲週刊最近有個新聞，還沒說完，阿伯說，「這個就是蔡英文嘛！」小編接著說，「他們說蔡英文是一個獨裁總統」；此時阿伯突然激動喊：「亂七八糟，是我們的總統啊！我們選出來的8萬票啊！(編按：應是800萬票)，ㄟ，不要這樣子、不要這樣子，這樣亂講話不好，她是總統，我們要尊敬她。」

另一位老伯伯則表示，蔡英文確實有她獨斷的地方，無可厚非。但是同志結婚與核食公投過關了，她硬是要做，公投的意義在哪裡？全民都已經通過了，她還是按照她的意思去做，我們也是很無奈。《亞洲週刊》把蔡英文弄成這樣，也是一種嘲諷。她是台灣老百姓民選出來的，所有決策，我們都要認了，「我很反對，但是我沒辦法，我只是少數」。像這次萊豬也是一樣，犧牲台灣人民的健康，只是為了討好美國，川普下台後，換新總統，對台灣經貿未必是好的。開放萊豬進口，蔡英文是蠻獨裁的。

一位婦人直言，要爛讓他們去爛，已經無解。蔡英文不是講，要用最「千杯」的心讓國人體諒，就是有人聽得下去啊，那有什麼辦法，就無解啊！

一位戴眼鏡的年輕人則表示，蔡英文畢竟還是民選出來的總統，若要執行獨裁還是有相對的難度；還是建構在民主之上，要說獨裁可能還不至於吧。

(中時新聞網)