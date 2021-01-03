34歲日本女星石原聰美，去年10月宣布閃嫁交往1年的圈外上班族男友，讓大批粉絲心碎，男友也遭起底是任職外商高盛證券，身分大有來頭，3日石原聰美再宣布已經和男友登記結婚，又掀起一陣討論，最近她也難得發文慶祝2021到來，這也是她婚後首次公開曬照。

石原聰美10月宣布結婚喜訊時，曾幸福地形容男友：「和他共同經歷許多事情，我確信和他在一起什麼困難都能跨越，今後兩人珍視的人生想要一起走下去。」男友也遭日媒爆料，任職的職外商高盛證券，30歲社員平均年收入至少有日幣1500萬元（約台幣410萬元）到2500萬元（約台幣690萬元）左右。

據日媒報導，石原聰美3日透過經紀公司再宣布喜訊，坦承早已在2020完成結婚登記，她也難得在社群平台上露臉，曬出美照慶祝新年2021，照片能看出升格人妻的她心情很好，露出甜美笑容，用手比出1、2的數字，臉頰看起來十分紅潤，似乎有些微醺。

不僅在社群平台上露面，她也出席新戲記者會，狀態看起來非常好，婚後也沒有要引退演藝圈的打算，還是會陸續有許多新作品，讓粉絲十分興奮，石原聰美談到新年抱負也透露，「工作和私人的部分，希望都能有安定的心情就好。」

(中時新聞網)