桃園市大溪高中在去年高中棒球聯賽木棒組以黑馬之姿打進12強，創隊史最佳成績，今年幾乎原班人馬再出擊，首戰對上甫拿下黑豹旗第6名的屏東高中，靠著高一投手陳品宏完投7局，加上打線適時發揮，只打7局以8比1提前結束比賽。

大溪高中今年陣容僅添3名高一投手，其中被教頭鄭錦繁封為「最帥左投」的陳品宏首度參與木棒聯賽就替球隊打頭陣，也是他青棒階段第一次在大賽掛帥先發，陳品宏透露自己不緊張，而是很期待，昨晚甚至因此睡不著覺。

陳品宏完投7局，被敲出5支安打，唯一長打出現在4局上，被屏中池恩齊擊出中外野三壘打，之後因滾地球失1分，全場共送出7次三振，拿下勝投。

陳品宏身高180公分又具左投優勢，無論身材條件或能力都受教練團看好，是球隊寄與厚望的新秀，今天的表現也讓鄭錦繁給予100分的滿分肯定，「他高中第一次在這種大型比賽先發，表現可圈可點。」團隊守備也替他化解不少危機。

陳品宏則謙虛自評表現80分，認為自己在場上有時情緒控管還有待加強，但此戰靠著變速球搭配直球壓制對手，表現算「水準之上」，接下來希望再提升球速，「可以愈快愈好」，也要再精進變化球，以曾旅美的左投陳偉殷、菊池雄星為追隨的目標，學習他們的優點。

(中時 )