德國萊比鍚警方發言人奧拉夫·霍普(Olaf Hoppe)上說，上周五，也就是跨年夜時，萊比鍚的海特爾布利克(HeiterBlick)車輛停放場發生縱火事件，數量輛聯邦國防軍的戰術越野車也遭到破壞，目前警方還在調查縱火犯的身分。

防衛部落格(Defense Blog)報導，據警方稱，這場縱火案有10幾輛車遭毀，其中7輛車是聯邦國防軍寄放在此的。不過警方沒有說明為什麼軍用車輛要寄放在汽車經銷店。

Nach K wie Kunduz kommt L wie Leipzig.

Neujahrsanschlag auf die #Bundeswehr.

Sieben Fahrzeuge vom Typ „Wolf“ zerstört.#Terrorismus pic.twitter.com/LaxJcVyBUx — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 1, 2021

被燒的車款是戴姆勒-賓士(Daimler-Benz)的G系列野狼(Wolf G)，這型車是戴姆勒集團在歷史上生產時間最長的汽車之一，雖然沒有裝甲，但是憑著性能良好與耐用的優點，一直相當受到歡迎。

加裝50重機槍的賓士Puch G越野車。(圖/德國國防軍)

至於縱火事件的地緣關係，該地區一直是是左翼勢力的據點，這些抗爭者和警察執法者之間，時有發生暴力事件。有些網友猜測是伊斯蘭激進者，可能混在德國所收容的中東地區難民入境，在德國收容超過百萬難民，必然龍蛇混雜。

(中時新聞網)