熱愛Cosplay的漫畫家陳漢玲，以美麗扮相告別《夢夢》。(尖端出版提供)

《夢夢》少女漫畫月刊創刊17年，曾一度是台灣最熱賣的少女漫畫雜誌，因大眾閱讀習慣改變的影響，在成本考量下，於2020年底宣布停刊。連載陣容包含曾獲金龍獎的林青慧、屢受金漫獎肯定的柯宥希、代表台灣前往法蘭克福書展的陳漢玲等漫畫家，連假不休假，接力於「夢夢畢業回顧展」現身，陪伴讀者回顧少女點滴。

以筆名「顆粒」創作漫畫超過10年的柯宥希表示，當初從別部漫畫月刊移到《夢夢》連載《有何不可》，有的讀者從別部月刊開始，便一路看她的漫畫，從小學到大學，甚至出社會，讀者長大，她的創作想法上也隨之變化。

柯宥希說，如一些已經談戀愛、結婚的女生，長大後看少女漫畫又會有不同感覺，「她們會把這份心情跟我說。我在創作上，也慢慢的不會讓漫畫裡的女主角只會單純去追隨一位心儀對象，而是會讓她們去欣賞更多人格層面。與讀者一起成長。」

《夢夢》創刊於2003年，2019年時停止發行紙本月刊，改為電子月刊。旗下作者包含日本漫畫家槙陽子、春田菜菜、目黑亞夢、種村有菜等，創刊長年來成為多位台灣漫畫家表現舞台，如林青慧、柯宥希、陳漢玲、林亭葳、灰野都等皆曾於《夢夢》發表長篇連載。

連載《我的幸運，因你而起~》系列作的漫畫家HAHA吉表示，自己踏上創作少女漫畫的起點，就是因國小曾看過《夢夢》，能在《夢夢》連載作品，至今仍感到不現實且神奇，「有些讀者回應讓我了解，原來我的作品可以改變他們的心情，讓我很開心，以後我也會繼續創作。」

姊妹檔漫畫家語弓晴及尹思然，2人從小愛上少女漫畫，近年來相繼於《夢夢》連載，總是互相幫忙確認草稿、分鏡，對她們來說，《夢夢》不只是兒時帶給人夢想而神聖的漫畫雜誌，而是實際的圓夢舞台。對停刊雖感不捨，妹妹尹思然認為，這也著實是一趟奇幻旅程。姐姐語弓晴則說，希望透過漫畫，持續為讀者帶來暫時跳脫現實生活的力量，

《夢夢》主編花花表示，「夢夢畢業回顧展」舉辦數日來，不少讀者告訴她們《夢夢》如何成為她們的青春回憶，更有在現實世界遭霸凌的讀者，因漫畫而被治癒。《夢夢》曾嘗試轉型為電子期刊、半月刊，大眾對娛樂選擇越來越多，過往讀者也未必能適應電子期刊，銷量不盡理想，最終才迎來停刊決定。

(中時 )