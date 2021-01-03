2021P.League＋ 桃園領航猿主場開幕戰3日在桃園市立綜合體育館登場。（蔡依珍攝）

2021P.League＋ 桃園領航猿主場開幕戰3日在桃園市立綜合體育館登場。（蔡依珍攝）

P.League＋職籃聯盟執行長陳建州（左起）、體育局長莊佳佳、桃園市長鄭文燦和桃園領航猿總經理陳信安，3日都期待在桃園市立體育館登場的12場賽事都精彩順利。（蔡依珍攝）

P.LEAGUE＋於去年12月19日正式開打，共有桃園領航猿、福爾摩沙台新夢想家、台北富邦勇士、新竹街口攻城獅等4支球隊，今年桃園領航猿主場賽事3日在桃園市立體育館開打，市長鄭文燦親自主持開球儀式，強調即起至4月5日止共有12場次，歡迎球迷一起進場看比賽、挺球隊。

鄭文燦表示，台灣職業籃球聯盟P.LEAGUE＋於2020年成立，市府延續與璞園建築團隊的合作，成立「桃園領航猿」籃球隊，並於今日進行首戰主場賽事，市府將持續支持桃園領航猿，做球隊的最佳後盾，攜手打造桃園成為籃球城市。

有鑑於過去桃園市立體育館在SBL中發生天花板漏水導致賽事受阻的憾事，桃園市府也自2019年起斥資3.6億元，陸續針對市立體育館設施進行修繕，更新屋頂薄膜、鋼索、地板、座位、看台、燈光及音響等設備，去年10月20日圓滿完工，讓桃園擁有優質且完善的場地，並提供台灣職業籃球聯盟辦理相關賽事。

鄭文燦強調桃園全力支持籃球運動，不但升格後規畫闢建27座天幕籃球場，包括桃園、中壢、平鎮、蘆竹等4座國民運動中心也設有籃球場，更積極和職籃合作，期盼桃園領航猿的開打，可以帶起新一波籃球熱潮。

桃園領航猿球隊總經理陳信安表示，感謝桃園市政府團隊的支持，讓聯盟能在優質的場地進行比賽，璞園建築團隊將持續在桃園深耕籃球運動，培養優秀的選手，帶給球迷更多精彩賽事。

(中時 )