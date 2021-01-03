財團法人鳳飛飛基金會響應新北市長侯友宜推動「新北市好日子愛心大平台」專案，由執行長周詠淳會同基金會夥伴們捐款15萬元。（新北市消防局提供）

財團法人鳳飛飛基金會響應新北市長侯友宜推動「新北市好日子愛心大平台」專案，由執行長周詠淳會同基金會夥伴們捐款15萬元，由社會局長張錦麗及消防局主任祕書陳國忠代表受贈，款項將用來購置住宅用火災警報器供弱勢族群使用。

財團法人鳳飛飛基金會成立於2018年，基金會成立宗旨在於延續鳳飛飛熱心助人、關懷社會及體恤弱勢的精神理念，希望藉由各項善舉的推動，將鳳飛飛那份永不止息的大愛回饋於社會，持續將愛傳遞至每個社會角落，讓世界能因此變得更加美好。

基金會董事長趙彣霖承載母親的遺願，積極辦理各項扶助弱勢的活動，如挹注善款購置書籍專刊予偏鄉地區及結合療養院針對貧困老者辦理午後溫馨活動等；而在嶄新的一年，基金會捐15萬元予新北市政府，希冀結合居家安全政策，提供社會弱勢更多的安全保障。

新北市消防局長黃德清表示，當火災發生在深夜或清晨等人們最無警覺及防備時，極可能釀成重大人命傷亡，但住警器則能在火災發生初期發出警示，讓居民得到更多的逃生機會。

新北市自2007年起即推動裝設住警器，其中老舊公寓須安裝總戶數高達63萬5千多戶，至今已完成安裝40萬戶，非常感謝基金會的熱心善舉，也希望能藉此產生拋磚引玉的效果，期待有更多民間及慈善公益團體能共襄盛舉，一同關懷社會弱勢族群居住安全。

此外，黃德清也呼籲，社會大眾可自行至網路商店、大賣場、居家修繕賣場或消防器材公司購買住警器進行自主安裝，並藉由住警器，在火災發生之初能及早預警、應變，降低人命傷亡及財務損失。

(中時 )