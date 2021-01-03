新手爸媽初次照顧孩子總是狀況百出！一名年輕媽媽曾崩潰求醫，表示自己剛出生的兒子有「異常勃起」的狀況，讓醫生滿頭問號，經過檢查後才得知，原來不是兒子起生理反應，而是因為裡面全都是液體，醫生無奈地說：「因為有的新手爸媽，其實不太知道」。

急診科醫師柯世祐在節目《醫師好辣》表示，他曾遇過一名年輕女子在晚上10點多，抱著不到一歲的兒子來掛號，且檢傷主述寫的是「異常勃起」，讓他十分困惑，「我就看不對啊，才10個多月，小朋友天賦異稟嗎」，沒想到一檢查才發現，那不勃起，「因為他軟軟的，裡面是液體成分」。

經過柯世祐一番檢查後，他得知孩子的生殖器前段有點紅，「像膿的分泌物」，全是因為媽媽搞不清楚狀況，孩子因為分泌物擋住尿不出來，所以全積在裡面，生殖器自然就腫脹起來，將膿塊清掉後，尿道口通了讓他瞬間手上都是尿，無奈地進行衛教。

醫生發現原來是因為尿道口被堵住。(圖/翻攝自醫師好辣YouTube)

柯世祐教育那位年輕媽媽，「妳洗澡有沒有注意到，兒子前面有一些分泌物，她說她以為是包莖都不用理它，因為有的新手爸媽其實不太知道」，最後他也開藥給對方並示範該如何換藥，至於這種情況長大後需不需要割包皮，還是要以後再來跟醫師做詳細討論。

(中時新聞網)