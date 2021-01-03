正當新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，台灣防疫有成讓國際有目共睹，近日《紐約時報》就形容台灣防疫就像「活在平行時空」，讚嘆國內各種活動竟都能正常舉辦。但報導同時也擔心，封鎖與國際交流恐不利於打持久戰。對此，奇美重症加護醫師陳志金卻對台灣防疫非常有信心，直呼「再五年？沒問題！」

《紐約時報》報導中提到，全球在新冠疫情威脅下，許多國家因此失去大量人命、爆發失業潮、經濟遭重創，但台灣民眾不但可以到處趴趴走，各式集會活動如婚禮、職棒比賽、演唱會、夜市都正常舉行，形容是「正常到毛骨悚然」。但報導同時也指出，成功的防疫卻可能讓台灣經濟、政治在國際上受到孤立，恐不利於打持久戰。

《紐約時報》近日報導指出，成功的防疫卻可能讓台灣經濟、政治在國際上受到孤立，恐不利於打持久戰。（本報系資料照）

新加坡國立大學教授費雪（Dale Fisher）就認為，這樣的策略恐讓國境「越守越緊」，尤其若未來疫苗免疫效果沒辦法持久，「難道民眾能再忍受與世界隔絕1年、甚至5年嗎？」

對此，陳志金就在臉書上表示，「一年前，很多人就嘲笑台灣，邊境守這麼嚴？肯定會搞垮經濟！」但一年過去了，台灣是少數能夠讓人民正常生活、上學、工作的國家。再加上還能舉辦演唱會、遊行、大型賽事，甚至連經濟也呈正成長、股票大漲、旅遊區人潮爆滿。陳志金直呼，「再五年？沒問題！我們都是過來人....」。

陳志金表示，不管別人怎麼說，這一年來，對比台灣和世界上各國的生活，大家應該很有感，台灣要不要繼續嚴守邊境，每個人心裡也都有數。

指揮中心發言人莊人祥表示，由於台灣有過去的SARS經驗，在疫情爆發時採取嚴格的居家檢疫策略，所以能在國際防疫上得到成功。未來也會參考各國措施和WHO最新指引，一併納入台灣檢疫措施。

(中時新聞網)